Jan Delay FOTO: Marcus Brandt Hilfsorganisation „Grundstein-Brunnen“ für Villa Viva im Münzviertel gelegt Von dpa | 01.04.2022, 17:45 Uhr | Update vor 30 Min.

Mit dem Bau eines symbolischen Brunnens und viel Prominenz ist in Hamburg der Grundstein für die Villa Viva gelegt worden. Dazu kamen am Freitag neben dem Musiker Jan Delay und FC St. Pauli-Präsident Oke Göttlich unter anderem auch Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) ins Münzviertel am Hauptbahnhof. Die Villa ist ein gemeinwohl-orientiertes Unternehmen der Viva-con-Agua-Familie und soll künftig zur Finanzierung des Baus von Brunnen weltweit dienen. Eine „Sponsoren Gang“, der neben Jan Delay weitere Künstler wie Bela B., Sportler wie Ex-Fußball-Profi Kevin Kuranyi und gemeinwohl-orientierte Unternehmer angehören, hat dafür 5,5 Millionen Euro bereitgestellt.