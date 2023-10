Von Barbie bis Taylor Swift Glitzer statt Grusel – diese Halloween-Kostüme sind 2023 im Trend Von Anna Niere | 16.10.2023, 18:16 Uhr Wieder im Trend oder nie aus der Mode gekommen? Dieses Kostüm könnte an Halloween beliebt sein. Foto: dpa/Sebastian Willnow up-down up-down

Wieso in diesem Jahr an Halloween gruselige Kostüme eher in den Hintergrund geraten und welche Trends aus der Popkultur 2023 maßgebend für Verkleidungen sind.