Festnahme von Tatverdächtigen Autohaus-Chef in Hannover erschossen Von dpa, mma | 05.09.2022, 16:28 Uhr

Tödliche Schusswaffenattacke in einem Autohaus in Hannover: Was über das Opfer und den Tatablauf bekannt ist.