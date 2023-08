Anschließend Sicherheitsverwahrung Schwerer sexueller Kindesmissbrauch: Babysitter muss lange in Haft Von dpa | 29.08.2023, 14:12 Uhr | Update vor 15 Min. Der Angeklagte und seine beiden Rechtsanwälte Jürgen Schüttler (l) und Sybille Weber (r) erwarten den Angeklagten im Gerichtssaal. Foto: dpa/Thomas Banneyer up-down up-down

Wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs ist ein ehemaliger Babysitter am Dienstag in Köln zu zehn Jahren Haft und Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Damit wird der 34-Jährige nach Verbüßung seiner Haftstrafe nicht auf freien Fuß, sondern in einen Maßregelvollzug kommen.