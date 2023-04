Im August 2021 waren unbekannte Täter mithilfe eines Kernbohrers in den Schließfachraum der Haspa-Filiale in Norderstedt eingedrungen und hatten etwa die Hälfte der mehr als 1200 Fächer aufgebrochen. Foto: dpa/Marcus Brandt up-down up-down Prozess in Hamburg Nach Einbruch mit Kernbohrer: Sparkasse und Kunden streiten um Entschädigung Von Yannick Kitzinger | 19.04.2023, 16:48 Uhr

Nach dem Millioneneinbruch in rund 650 Schließfächer in Norderstedt pochen Kunden der Hamburger Sparkasse vor Gericht auf Schadensersatz. Die Haspa will pro Schließfach eine Summe von 40.000 Euro zahlen, die Bestohlenen wollen mehr.