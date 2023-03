In einem Duisburger Krankenhaus ist ein Mann bei Arbeiten am Aufzug ums Leben gekommen. Symbolfoto: imago images/Lichtgut up-down up-down Tragischer Arbeitsunfall Hausmeister stürzt in Schacht eines Krankenhaus-Aufzugs und stirbt Von dpa | 21.03.2023, 20:18 Uhr

Am Sonntag ist ein Hausmeister eines Duisburger Krankenhauses auf tragische Weise ums Leben gekommen. Er soll Arbeiten am Aufzug durchgeführt haben und dabei in den Schacht gestürzt sein.