ARCHIV - Helene Fischer gibt in München ihr einziges Konzert in diesem Jahr. Foto: Jan Woitas/dpa FOTO: Jan Woitas up-down up-down Schlagerstar Helene Fischer mit Mega-Konzert in München Von dpa | 19.08.2022, 17:42 Uhr

Helene Fischer gibt am Samstag ihr einziges Konzert in diesem Jahr - das wollen 130 000 Fans nicht verpassen. Das Mega-Ereignis geht in München unter freiem Himmel über die Bühne.