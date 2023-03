Werkstatt Exilmuseum Foto: Wolfgang Kumm/dpa up-down up-down Flüchtlinge Herta Müller über Exilmuseum: Verpflichtung für Deutschland Von dpa | 23.03.2023, 15:34 Uhr

Die Schriftstellerin hat selbst Erfahrung mit Verfolgung unter dem Ceausescu-Regime in ihrer Heimat in Rumänien gemacht. Sie setzt sich für ein Exilmuseum in Berlin ein.