Brandstiftung in NRW Hilfsgüter für Erdbebenopfer angezündet: Staatsschutz ermittelt gegen Unbekannte Von dpa | 13.02.2023, 17:01 Uhr

In Nordrhein-Westfalen sind Hilfsgüter für die Erdbebenopfer in der Türkei in Flammen aufgegangen. Videoaufnahmen zeigen, dass es sich um Brandstiftung handelt. Wegen eines weiteren Details ermittelt aber nicht nur die Polizei.