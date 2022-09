Staatsbegräbnis Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa up-down up-down Staatsbegräbnis Charlotte und George laufen hinter Sarg ihrer Urgroßmutter Von dpa | 19.09.2022, 14:34 Uhr

Zwei der drei Kinder von William und Kate haben an dem Trauergottesdienst für Königin Elizabeth II. in Westminster Abbey teilgenommen. George und seine Schwester Charlotte waren an der Seite ihrer Eltern zu sehen.