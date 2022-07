Auch in Frankreich herrschen derzeit Temperaturen über 40 Grad. FOTO: dpa/AFP up-down up-down Mehr als 40 Grad erwartet Höhepunkt am Dienstag: Neuer Hitzerekord in Deutschland? und | 17.07.2022, 20:20 Uhr Von dpa Alexander Barklage | 17.07.2022, 20:20 Uhr

Für Dienstag werden auch in Deutschland bis zu 40 Grad erwartet. Menschen in Südeuropa leiden seit Tagen teils unter noch höheren Temperaturen und Dürre. Vielerorts brennen Wälder. In England soll es einen Hitzerekord geben, doch Boris Johnson denkt ans Feiern.