Unwetter Hochwasserlage am Inn entspannt sich - Donau-Pegel steigend Von dpa | 29.08.2023, 00:50 Uhr

Nach tagelangem Regen führen einige Flüsse in Österreich viel Wasser. An der Donau muss stellenweise mit kleinen Ausuferungen gerechnet werden. Am Inn sind die Wasserstände derweil wieder rückläufig.