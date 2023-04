In Hockenheim in Baden-Württemberg sind zwei Kinder tot in Wohnung entdeckt worden. Foto: René Priebe/PR-Video/dpa up-down up-down Trauriger Fund in Hockenheim Geschwister tot in Wohnung entdeckt: Festnahme von „Angehöriger“ Von afp, dpa | 10.04.2023, 08:42 Uhr

Trauriger Fund am Ostersonntag in Baden-Württemberg: In einer Wohnung in Hockenheim sind zwei Geschwisterkinder tot aufgefunden worden. Eine 43-Jährige wurde wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes festgenommen.