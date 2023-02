Streaming Netflix - Marcella Foto: BUCCANEER MEDIA FOR.ITV./Netflix up-down up-down Thrillerserie Hölle im Kopf: Die Thrillerserie „Marcella“ auf Netflix Von dpa | 09.02.2023, 12:53 Uhr

Woche für Woche spuckt die Streaming-Industrie neue Serien aus. Dabei lohnt ein Blick, was die Portale so an älteren Produktionen zu bieten haben. Etwa Hochspannung vom Autoren des Blockbusters „Die Brücke“.