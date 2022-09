Hans Zimmer wird 65 Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Komponist Hollywoods erster Klangmeister - Hans Zimmer wird 65 Von dpa | 12.09.2022, 00:04 Uhr

In Frankfurt geboren, in Hollywood zum Star geworden: Hans Zimmer ist der vielleicht größte lebende Filmkomponist und der Mann hinter der Leinwandmusik. In einem besonderen Moment aber stand er vor der Kamera.