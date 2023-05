Demo gegen Netrebko-Auftritt Foto: Helmut Fricke/dpa up-down up-down Hessisches Staatstheater Hunderte demonstrieren gegen Netrebko-Auftritt Von dpa | 05.05.2023, 21:50 Uhr

Wegen ihrer angeblichen Nähe zu Kreml-Chef Putin ist Anna Netrebko in die Kritik geraten. Bei den Maifestspielen in Wiesbaden soll die Starsopranistin in der Verdi-Oper „Nabucco“ auftreten.