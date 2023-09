Nordafrika Heftiges Erdbeben in Marokko: Zahl der Todesopfer steigt auf über 600 Von dpa | 09.09.2023, 04:33 Uhr | Update vor 28 Min. Nach einem schweren Erdbeben in Marokko mussten viele Menschen im Freien übernachten. Foto: AFP up-down up-down

In Marokko bebt die Erde. Auch in Großstädten wie Casablanca, Marrakesch und Agadir geraten Menschen in Panik. Die Behörden berichten von mehr als 600 Toten.