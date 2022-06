Menschen laufen zum Tag der Niedersachsen auf dem Friedrichswall. Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild FOTO: Michael Matthey Brauchtum Hunderttausende bei Tag der Niedersachsen Von dpa | 12.06.2022, 16:41 Uhr

Mit dem traditionellen Trachtenumzug ist am Sonntag der Tag der Niedersachsen zu Ende gegangen. Rund 80 Volkstanz-, Trachten- und Vereinsgruppen nahmen am Höhepunkt des Festes teil und gaben dem Publikum einen Eindruck vom niedersächsischen Brauchtum. Die Festveranstaltung war am Freitag eröffnet und dabei erstmals in Hannover ausgerichtet worden. Die Veranstalter schätzten, dass bis Sonntagabend rund 500.000 Besucher auf dem Fest waren.