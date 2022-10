Kevin Kühnert Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Leute „Ich habe einen Partner“: Kevin Kühnert ist vergeben Von dpa | 19.10.2022, 10:16 Uhr

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert ist in einer Beziehung. Sein Partner und er hätten aber kein Interesse an öffentlichen Auftritten, sagte er in einem Interview.