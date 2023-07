Rammstein vor Berliner Heimspielen Foto: Malte Krudewig/dpa up-down up-down Musik „Ich will, dass ihr mir glaubt“ - Rammstein spielt in Berlin Von dpa | 13.07.2023, 12:53 Uhr

Gleich drei ausverkaufte Heimspiele in Berlin stehen für Rammstein an. Doch nach heftigen Vorwürfen gegen Sänger Lindemann ist in Berlin nicht nur mit begeisterten Fans zu rechnen.