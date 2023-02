Zwei Wölfe wurden in den vergangenen Tagen in Niedersachsen überfahren. Foto: dpa/Nord-West-Media TV up-down up-down Wolfstötungen im Verkehr Immer mehr Wölfe sterben bei Verkehrsunfällen und | 07.02.2023, 14:19 Uhr | Update vor 48 Min. Von Eva Dorothée Schmid dpa | 07.02.2023, 14:19 Uhr | Update vor 48 Min.

Inzwischen gibt es in Deutschland so viele Wölfe, dass es immer wieder zu Verkehrsunfällen mit den Tieren kommt. In diesem Jahr sind in Norddeutschland bereits vier Wölfe so getötet worden.