Corona-Impfstoff Foto: Marijan Murat/dpa Pandemie Impfnachweis-Pflicht in Pflegeheimen im Südwesten gelockert Von dpa | 20.09.2022, 10:01 Uhr

Die allgemeine Corona-Impfpflicht ist gescheitert. So blieb es dabei, dass in Baden-Württemberg nur Beschäftigte in der Pflege einen Impfnachweis vorlegen mussten. Nun soll es eine Erleichterung geben.