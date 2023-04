Die „Tagesthemen“-Ausgabe am Freitag, moderiert von Ingo Zamperoni, findet in einem ganz besonderen Setting statt. Foto: dpa/Daniel Reinhardt up-down up-down Sendung am Freitag Zum Atomausstieg: Ingo Zamperoni moderiert „Tagesthemen“ aus Atomkraftwerk Von dpa | 13.04.2023, 16:30 Uhr

Am Samstag werden die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland endgültig abgeschaltet. Anlässlich dazu gibt es am Freitag eine besondere Ausgabe der ARD-“Tagesthemen“ – live aus einem dieser drei Atomkraftwerke.