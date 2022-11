Laurent Simons (12) blickt bereits auf einen beachtlichen Bildungsweg zurück. Foto: imago images/ANP up-down up-down Wunderkind Laurent Simons IQ von über 145: Zwölfjähriger promoviert in Deutschland Von dpa | 03.11.2022, 22:04 Uhr

Das hochbegabte Kind Laurent Simons, seines Zeichens gerade einmal zwölf Jahre alt, wird in München promovieren. Zuvor hat er bereits seinen Master in Physik gemacht - in nur einem Jahr.