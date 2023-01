In Afghanistans Hauptstadt Kabul hat ein Attentäter eine Explosion ausgelöst, wie die Taliban und afghanische Medien berichten. Archivfoto: dpa/Ebrahim Noroozi up-down up-down Terror in Afghanistan IS verübt Anschlag auf Außenministerium in Kabul: Mindestens fünf Tote Von dpa | 11.01.2023, 18:58 Uhr | Update vor 10 Min.

In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist es vor dem Außenministerium zu einer Explosion durch den Islamischen Staat (IS) gekommen. Die Taliban sprechen von fünf Toten, IS und Medien zufolge sind es aber deutlich mehr.