Matteo Messina Denaro Italiens meistgesuchter Mafiosi: Chef der Cosa Nostra verhaftet Von dpa | 16.01.2023, 16:51 Uhr

Dreißig Jahre lang war Matteo Messina Denaro der meistgesuchte Verbrecher in Italien. Nun nahm die Polizei den Chef der berüchtigten Cosa Nostra fest – in einer Privatklinik in Palermo. Doch wie viel ist dieser Schlag gegen das organisierte Verbrechen wert?