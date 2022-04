Das damalige Wohnhaus des im Oktober 2018 verurteilten Ehepaares in Höxter-Bosseborn steht nun nicht mehr. (Archivbild) FOTO: dpa/Jonas Güttler Stadt veranlasst Abriss „Horrorhaus“ von Höxter ist Geschichte Von dpa | 25.04.2022, 12:26 Uhr

Ein Bagger hat am Montag das bundesweit berüchtigte Einfamilienhaus in Höxter abgerissen. Die Bewohner des Ortsteils Bosseborn hatten es sich so gewünscht.