Der britische Musiker James Blunt (49) verbringt die Wintermonate im kleinen Schweizer Wintersportort Verbier und fühlt sich dort mittlerweile gut integriert. „Ich kenne alle Gesichter und Namen im Dorf und sie kennen mich. Es ist wirklich eine Dorfgemeinschaft und ich bin sehr froh, dass sie mich dort als Gast aufgenommen haben“, sagte Blunt der Deutschen Presse-Agentur. „Die Menschen sind toll, unaufdringlich und nett.“ Verbier liegt im Kanton Wallis und hat rund 3000 Einwohner.



Der Popsänger („Goodbye My Lover“) lebte schon in der Kindheit in eher dörflichen Gegenden. Er wohnte etwa rund zehn Jahre am Möhnesee im Sauerland, wo sein Vater für die britische Armee stationiert war.



„Ich habe unglaublich schöne Erinnerungen an den Möhnesee“, schwärmte Blunt. Das gemietete Haus lag unmittelbar am See. „Im Winter konnten wir auf dem gefrorenen See Schlittschuhlaufen und im Sommer segeln, windsurfen und schwimmen. Ich schaue mir tatsächlich manchmal noch aktuelle Satellitenbilder im Internet an.“



Der 49-Jährige wurde 2005 mit der Ballade „You're Beautiful“ bekannt. Am 27. Oktober veröffentlicht er sein siebtes Album „Who We Used To Be“.