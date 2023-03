Das Oberste Gericht in Tokio ordnete am Montag die Wiederaufnahme des Verfahrens gegen den 87-jährigen Iwao Hakamada an, der seit fast sechs Jahrzehnten in der Todeszelle sitzt. Foto: dpa/Pool via Kyodo News/AP/Uncredited up-down up-down Fall in Japan Weltweit am längsten in Todeszelle sitzender Häftling könnte freikommen Von dpa | 13.03.2023, 16:26 Uhr

Fast 60 Jahre nach seiner Verurteilung in Japan könnte der weltweit am längsten in einer Todeszelle sitzende Häftling freikommen. Das zuständige Gericht zweifelt an früheren Beweisen und ordnete die Wiederaufnahme des Verfahrens an.