HANDOUT - Scherben eines Imari-Porzellan Tellers: Eine von russischen Soldaten am Ende des Zweiten Weltkriegs verwüstete Sammlung jahrhundertealten Porzellans aus einem Schloss in Österreich ist in Japan zu neuer Blüte erwacht. Foto: Takao Ohya/Reviving Old Imari Porcelains (ROIP)/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

FOTO: Takao Ohya