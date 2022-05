Es gibt hier klobig behängte Damen, die im blauen Pelzmantel ihre Austern mit Champagner bestellen. Es gibt Herren, deren bunt bedruckte Poloshirts und forsch dekorierte Jeans bereits komisch gewirkt hätten, als ihre Träger noch halb so alt waren. Es gibt die Nobelkarossen, die durch Kampen kriechen. Es gibt die Boutiquen, die von Stone Island, La Martina oder Belstaff überquellen oder welche Marke italienischer Provenienz gerade hip ist. Es gibt Fachgeschäfte für Badehosen, in denen eines der Vilebrequin-Stücke mehrere hundert Euro kosten kann. Und es gibt junge Frauen, die sich aus norddeutschen Kleinstädten hierhin aufmachen, um Ausschau nach einem solventen Partner halten, statt aufs heimische Schützenfest, das Internet oder eine Liebelei unter Kollegen zu vertrauen.

All das gibt es. Aber noch mehr. Denn so wie diese Klischees stimmen, so auch die anderen. Und die besagen: Sylt ist wunderbar. Sylt ist rau. Sylt ist vielfältig. Die Insel macht süchtig. Sie steht für eine spektakuläre Kombination von Landschaft, Luft und Licht und zugleich für Stil und Qualität. Sie bietet (außerhalb des Zentrums von Westerland) ein Niveau an Speisen, Geschäften und Unterkünften, das an der ganzen Küste seinesgleichen sucht.

Sylt hält, was das Meer verspricht

Das Wenigste davon ist billig. Aber das Allermeiste seinen Preis wert. Das gilt schon deshalb, weil Sylt hält, was das Meer verspricht. Aus Nordwest treibt der Wind die Brandung auf den Strand wie nirgends sonst in Deutschland oder gar an dieser plätschernden Badewanne namens Ostsee. Kein Beton zwängt die Wogen in ein Korsett. Dünen und Heide locken das Auge, so weit der Blick reicht, was bedeutet: Die Küste sieht nicht aus wie so häufig an anderer Stelle der Nordsee, nämlich wie eine sumpfige Wiese, hinter deren Ende man das Meer lediglich ahnen, aber nicht sehen kann, weil der Deich dem Besucher die Sicht versperrt.

Ein Holzsteg führt durch die malerische Braderuper Heide auf Sylt. Foto: imago images/Annett Mirsberger

Im Unterschied dazu erinnern der 40 Kilometer lange Weststrand auf Sylt oder die einsame Halbinsel „Ellenbogen“ an den wilden, jütländischen Dünengürtel zwischen Esbjerg und Skagen.