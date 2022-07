Der ehemalige Fußballnationaltorhüter Jens Lehmann FOTO: imago images/Jan Huebner up-down up-down Streit am Starnberger See Jens Lehmann soll mit Kettensäge auf Nachbargarage losgegangen sein Von Yannick Kitzinger | 28.07.2022, 07:26 Uhr

Jens Lehmann könnte von seinem Haus einen so schönen Blick auf den Starnberger See haben – wäre da nicht die Garage des Nachbarn. Also griff der Ex-Torhüter kurzerhand zur Kettensäge. Das berichtet die „Bild“.