Jeremy Fragrance Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Influencer Jeremy Fragrance: „Geile Dinge finden die Leute geil“ Von dpa | 19.03.2023, 11:17 Uhr

Im Internet verfolgen bereits Millionen, was der Duft-Influencer Jeremy Fragrance so treibt - nun erobert er auch zunehmend die Offline-Welt. Besuch bei einem Phänomen aus einem Zeitalter, in dem Reichweite alles ist.