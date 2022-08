ARCHIV - Der schottische Musiker Ian Anderson feiert seinen 75. Geburtstag. Foto: Steve C. Mitchell/EPA/dpa FOTO: Steve C. Mitchell up-down up-down Rocker mit Flöte Jethro-Tull-Frontmann Ian Anderson wird 75 Von dpa | 10.08.2022, 00:19 Uhr

Von wegen „Too Old To Rock'n'Roll“. Der Text des alten Songs seiner Band Jethro Tull passt nicht zu Ian Anderson. Mit 75 Jahren ist der Songwriter, Sänger und Flötist so aktiv wie eh und je.