Katastrophe Jetzt 15 Tote nach Überschwemmungen in Italien Von dpa | 24.05.2023, 12:54 Uhr

In den Überschwemmungsgebieten in Norditalien wird eine weitere Leiche entdeckt. Tausende können noch immer nicht in ihre Häuser zurück. Dank Spezialpumpen soll der Wasserpegel schnell sinken.