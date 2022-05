ARCHIV - John Neumeier vor einer Pressekonferenz im Ballettzentrum in Hamburg. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild FOTO: Christian Charisius Intendant John Neumeier bekommt eine Heimat für seine Ballettsammlung Von dpa | 03.05.2022, 14:14 Uhr

Hamburgs Ballettintendant John Neumeier (83) bekommt nach jahrelanger Suche eine Heimat für seine einzigartige Ballettsammlung und sein Gesamtwerk. „John Neumeier hat in den letzten Jahrzehnten die Ballettwelt geprägt wie kaum ein anderer. Zusammen mit der Stiftung John Neumeier ist es nun gelungen, den unermesslichen Schatz seines Gesamtwerkes und seiner bedeutenden Ballettsammlung dauerhaft für Hamburg zu sichern und zugänglich zu machen“, sagte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Dienstag in Hamburg.