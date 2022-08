Vor acht Jahren verschwanden 43 Studenten in Mexiko. FOTO: dpa/Jair Cabrera Torres (Archivbild) up-down up-down Motiv unklar Mexikanischer Journalist kurz nach Kommentar über verschwundene Studenten getötet Von AFP | 23.08.2022, 08:56 Uhr

Vor acht Jahren verschwanden in Mexiko 43 Studenten. Der Journalist Fredid Román kommentierte am Montag den Fall in einem Online-Beitrag – jetzt ist er tot. Mexiko wird immer wieder von Morden an Journalisten erschüttert.