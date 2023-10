Side eye, NPC oder goofy? „Jugendwort 2023“ gekürt: Dieser Begriff ist es geworden Von dpa | 22.10.2023, 16:32 Uhr | Update vor 3 Min. Das „Jugendwort des Jahres“ 2023 steht fest. Archivfoto: dpa/Peter Kneffel up-down up-down

Im vergangenen Jahr schaffte es „smash“ an die Spitze der Jugendwörter. Jetzt hat der Langenscheidt-Verlag live bei der Frankfurter Buchmesse das „Jugendwort des Jahres“ 2023 bekanntgegeben. An der Abstimmung haben sich so viele beteiligt wie noch nie.