Wie Staatsanwaltschaft und Polizei Münster mitteilen, wurde der Ahauser am Dienstag festgenommen. Er sitzt nun wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft. Am selben Tag wurde die Leiche der bis dahin vermissten 24-jährigen Freundin des Mannes in Norwegen aufgefunden. Sie stammte aus einem kleinen Ort im Kreis Steinfurt.

Nach dem bisherigen Bestand der Ermittlungen war das Paar am 27. September in einem Wohnmobil zu einer Rundreise durch Skandinavien aufgebrochen. Ende des Monats hatte die 24-Jährige demnach letztmals Kontakt mit Familienangehörigen. Danach verlor sich ihre Spur, Nachrichten sollen in „untypischer Weise“ unbeantwortet geblieben sein. Nach Urlaubsende blieb sie auch ihrer Arbeitsstelle fern.

Der 29-Jährige, der am 5. Oktober nach Deutschland zurückkehrte, behauptete zunächst, seine Freundin habe sich nach einem Streit in Schweden von ihm getrennt. Ihre Familie meldete sie daher am 10. Oktober als vermisst. Der Lebensgefährte geriet rasch ins Visier einer unmittelbar eingesetzten Mordkommission der Polizei Münster.

Mann bestreitet Tötung seiner Freundin

„Bei einer angeordneten Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten in Ahaus sowie in einer von ihm angemieteten Halle in Rheine haben wir in der besagten Lagerhalle das Mobiltelefon und die Geldbörse der Vermissten aufgefunden“, erklärt Kriminalhauptkommissar Heiner Olthuis in einer Pressemitteilung: „Zudem hatte er dort in einem Tresor mehrere Waffen gelagert.“

Gestern konfrontierten die Beamten den Mann mit dem Vorwurf, seine Freundin getötet zu haben. Bei einer Vernehmung bestätigte der 29-Jährige schließlich den Tod der jungen Frau, räumte jedoch nicht ein, sie getötet zu haben. Der Leichnam der 24-Jährigen wurde nach seinen Hinweisen an einem See in Norwegen gefunden.