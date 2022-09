Der Jupiter, hier aufgenommen vom James-Webb-Teleskop, ist der Erde aktuell so nah wie seit Jahrzehnten nicht. Archivfoto: dpa/ESA/CSA/Jupiter ERS Team/image processing by Ricardo Hueso (UPV/EHU) and Judy Schmidt/AP/NASA up-down up-down Auf einer Linie mit Sonne Erst in 100 Jahren wieder: Jupiter ist der Erde besonders nah Von Carolin Ungrad | 27.09.2022, 13:02 Uhr

Der Jupiter steht zur Zeit in einer Linie mit der Sonne, die Erde in der Mitte. Gleichzeitig sorgt die Umlaufbahn des Gasgiganten dafür, dass er der Erde so nah ist, wie seit 59 Jahren nicht – und wie erst wieder in 100 Jahren.