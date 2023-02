Erdbebenkatastrophe in der Türkei Foto: Bernat Armangue/AP/dpa up-down up-down Syrien und Türkei Kanzler Scholz: Deutschland hilft Erdbebenopfern Von dpa | 18.02.2023, 12:44 Uhr

Unter den Trümmern im türkisch-syrischen Erdbebengebiet werden noch immer viele Tote geborgen. Der IS in Syrien nutzt die Erdbebenkatastrophe, um in ihrem Schatten neue Anschläge zu verüben.