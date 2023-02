Karneval in Venedig Foto: Antonio Calanni/AP/dpa up-down up-down Italien Karneval in Venedig eröffnet Von dpa | 05.02.2023, 18:03 Uhr

Endlich wieder Karneval ohne Corona-Beschränkungen in Venedig: Die Lagunenstadt erinnert in diesem Jahr an die Ursprünge des Festivals im Mittelalter.