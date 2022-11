Kate Winslet Foto: Chris Pizzello/Invision/dpa up-down up-down Leute Kate Winslet zahlt Energiekosten für krankes Mädchen Von dpa | 12.11.2022, 18:17 Uhr

Viele Menschen geraten in der Energiekrise in wirtschaftliche Not. Schauspielerin Kate Winslet hilft in einem ganz besonderen Fall.