Die Waldbrände in Griechenland sind in einigen Region unter Kontrolle. Immer wieder flammen aber neue Brände auf. Foto: Aristidis Vafeiadakis/ZUMA Press up-down up-down Temperaturen um die 45 Grad Kein Ende der Hitze in Griechenland – Brände teils unter Kontrolle Von dpa | 22.07.2023, 09:40 Uhr | Update vor 12 Min.

Ein neuer Höhepunkt mit Temperaturen um die 45 Grad wird heute in Südgriechenland erwartet. Indes dauert der Kampf gegen die Flammen an. Brände im Raum Athen und auf der Halbinsel Peloponnes seien aber unter Kontrolle, so der Zivilschutz.