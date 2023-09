Das verheerende Erdbeben in Marokko forderte mehr als 1000 Todesopfer, die dramatischen Zahlen könnten noch weiter steigen, so die Befürchtung. Angesichts der tragischen Ereignisse verzichteten die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zur Primetime um 20.15 Uhr jedoch auf Sondersendungen. Stattdessen liefen eine Unterhaltungsshow mit Eckart von Hirschhausen im Ersten, das Zweite zeigte einen Krimi. In den sozialen Netzwerken sorgte das für Kritik.

Auf der Plattform X, ehemals Twitter, äußerten Nutzern ihren Unmut. In einem Post hieß es:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Ein weiterer Nutzer beschwerte sich, dass eine Sondersendung bei RTL lief, aber nicht bei den gebührenfinanzierten Sendern ARD und ZDF.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Die ARD berichtete in der „Tagesschau“ um 20 Uhr über die Erdbeben-Katastrophe in Marokko, das ZDF in der „heute“-Sendung um 19 Uhr.

RTL hatte vor dem Fußball-Länderspiel kurzfristig sein Programm geändert. Um 20.15 Uhr zeigte der Sender eine zehnminütige Sondersendung „RTL Aktuell Spezial“ mit Moderatorin Roberta Bierling. Die Übertragung des DFB-Spiels in Wolfsburg begann um 20.25 Uhr.