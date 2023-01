In Berlin ist es in der Nacht zu Freitag zu einem Tötungsdelikt gekommen. Foto: dpa/John Boutin up-down up-down Zweites Opfer im Krankenhaus Kettensägen-Mord in Berlin? Was bisher über den Tod der 52-Jährigen bekannt ist Von dpa | 06.01.2023, 09:41 Uhr | Update vor 1 Std.

Eine Frau wird in ihrer Wohnung in Berlin tot aufgefunden, die Polizei vermutet ein Tötungsdelikt. Ein weiterer Mann wird schwer verletzt. Am Tatort haben die Ermittler eine Kettensäge sichergestellt – und eine mysteriöse Gasflasche.