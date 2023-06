Vielerorts müssen Eltern der Schule ein Attest über die Krankheit des Kindes vor den Ferien vorlegen. Foto: imago images/Westend61 up-down up-down Vorstoß in NRW Früher in den Urlaub? Kinderärzte wollen Atteste vor den Ferien abschaffen und | 08.06.2023, 15:23 Uhr Von Kim Patrick von Harling dpa | 08.06.2023, 15:23 Uhr

Nicht mehr lange, dann beginnen die Sommerferien. In Nordrhein-Westfalen ist es schon am 21. Juni soweit. Und wie in jedem Jahr gibt es Fälle, in denen sich Eltern für ihre Kinder Atteste einholen, damit sie früher in den Urlaub fahren können. Ärzte wollen das nicht mehr mitmachen.