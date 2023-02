Wilfried Jelten mit einer Heckenpflanze auf dem Betriebsgelände, das er gepachtet hat. Foto: Ole Cordsen up-down up-down Wiesmoor in Ostfriesland Baumschule oder Solarpark? Wilfried Jelten will seine Pflanzen mit einer Klage retten Von Ole Cordsen | 16.02.2023, 07:00 Uhr

Der süddeutsche Solar-Investor Actensys will, dass Wilfried Jelten und seine Baumschule einem Solarpark weicht. Jelten will um seinen Kirschlorbeer kämpfen – und will klagen.