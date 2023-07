Just Stop Oil-Proteste bei der Eröffnungsabend BBC-Proms Foto: Just Stop Oil/PA Media/dpa up-down up-down Protestaktion Klimaaktivisten stören „BBC Proms“-Konzert in London Von dpa | 15.07.2023, 16:49 Uhr

Aktivistinnen der Gruppe Just Stop Oil haben die Bühne der Royal Albert Hall gestürmt, um das „BBC Proms“-Eröffnungskonzert am Freitag zu stören und so auf sich aufmeksam zu machen. Was sie fordern.