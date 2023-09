Am Mittwoch wurde in Berlin eine Klimaaktivistin der Letzten Generation zu einer achtmonatigen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. Die 41-jährige Demonstrantin aus Köln hatte zwischen dem 10. und 19. Oktober 2022 an mehreren Straßenblockaden der Letzten Generation in Berlin teilgenommen. Sie war zunächst per Strafbefehl zu Geldstrafen verurteilt worden. Weil die 41-Jährige dagegen Einspruch eingelegt hatte, kam es zum Prozess.

Dort beantragte die Staatsanwaltschaft Berlin eine Geldstrafe von insgesamt 1350 Euro (90 Tagessätze à 15 Euro) gegen die Frau, die nach eigenen Angaben arbeitssuchend im sozialen Bereich ist. Das Gericht ging jedoch darüber hinaus und verhängte eine Freiheitsstrafe.

Grund für die harte Haftstrafe der Klimaaktivistin

Im Prozess gab die 41-Jährige an, weiter protestieren zu wollen. Aus diesem Grund war es dem Gericht nicht möglich, eine positive Sozialprognose zu stellen, die für eine Bewährungsstrafe erforderlich wäre.

Eine Sozialprognose bei einer straffälligen Person ist eine Bewertung, die darauf abzielt, die Wahrscheinlichkeit zukünftiger krimineller Aktivitäten dieser Person anhand ihrer individuellen Merkmale und ihres Verhaltens zu prognostizieren.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig

Zu dem hohen Strafmaß kam es aufgrund von versuchter Nötigung sowie Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die verurteilte Demonstrantin kann innerhalb einer Woche Berufung einlegen oder in Revision gehen. Die aktuell verhängte Strafe unterscheidet sich von früheren Urteilen, bei denen Haftstrafen im Bereich von drei bis vier Monaten verhängt wurden.

Statement der Letzten Generation auf X

Auf der Plattform X (ehemals Twitter) veröffentlichte die Letzte Generation ein Statement zu der Verurteilung. Die Angeklagte sei für drei Straßenblockaden verurteilt worden. Die Richterin habe so entschieden, da die verurteilte Demonstrantin „weiter für unser aller Überleben protestieren“ werde, so die Letzte Generation.

Weiter fügt die Gruppierung hinzu, dass ebenfalls in München eine Entscheidung innerhalb eines Protests gefallen sei. Das beschleunigte Verfahren wegen einer Straßenblockade im August in Bayern sei eingestellt worden. Die Unterschiede des Strafmaßes seien „absurd“, schreibt die letzte Generation. „Kein Gericht wird das Spannungsfeld, in dem wir uns befinden, auflösen können.“